Borse europee peggiorano appesantite da Wall Street. A Milano male le banche

Stellantis

Credit Agricole

Campari

Remy Cointreau

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Recordati

Campari

Inwit

Banca MPS

Unicredit

STMicroelectronics

Mediobanca

CIR

Cembre

Rai Way

Pharmanutra

Ferretti

BFF Bank

Ferragamo

Moltiply Group

(Teleborsa) -, dopo che l'economia statunitense ha subito una contrazione nel primo trimestre (contro attese per una leggera crescdita), appesantita da un'ondata di importazioni da parte delle imprese per evitare gli onerosi dazi imposti dal presidente Donald Trump. Sempre sul fronte macroeconomico, è emerso che l'è diminuita al 2,1% ad aprile (dal 2,2% del mese precedente), secondo i dati preliminari pubblicati dall'ufficio federale di statistica, anche se è risultata sopra le attese del 2%.A Piazza Affarisu, che ha sospeso la guidance sul 2025 a causa delle incertezze legate ai dazi, sul settore bancario (su cui influiscono i risultati negativi nel primo trimestre del colosso francese, e su(che beneficia del rialzo del concorrente, che vede una ripresa nel consumo nel mercato statunitense).Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,20%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-1,71%), che ha toccato 59,39 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +109 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,51%.preda dei venditori, con un decremento dello 0,78%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,38%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,51%.A picco, con ilche accusa un ribasso dell'1,77%, troncando così la scia rialzista sostenuta da cinque guadagni consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 39.486 punti, in netto calo dell'1,68%. Poco sotto la parità il(-0,64%); sulla stessa linea, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,69%.Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,89%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,63%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,86%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,54%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,55%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,52%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,91%.del FTSE MidCap,(+1,76%),(+1,58%),(+1,52%) e(+0,95%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,47%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,14%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,06%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,89%.