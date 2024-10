Carburanti, Unem: con allinemento accise per famiglie maggiore esborso di 2 miliardi l'anno

(Teleborsa) - "Attualmente il(accise + Iva) sulla benzina è di 1,041 euro/litro (di cui 0,313 di Iva) pari al 60% del prezzo al consumo, mentre sul gasolio di 0,909 euro/litro (di cui 0,292 di Iva) pari al 56%. Un livello diche nel caso delè il più alto tra i 27 paesi europei". Lo ha ricordato Unem in una nota sottolineando commentando l’ipotesi allo studio del Governo che vorrebbe introdurre un principio didelleche tenga conto delle raccomandazioni della Commissione europea in materia di sussidi ambientali dannosi (SAD)" che, secondo il MEF, “non si tradurrà nel semplice innalzamento delle accise sul gasolio”.Stando all’ultimo “”, pubblicato nel 2022 dal Mase, vengono considerati SAF i vari sussidi introdotti a sostegno di particolari categorie professionali, come gli agricoltori o gli autotrasportatori, nonché la differenza di trattamento fiscale tra benzina e gasolio (circa). "Nell’ipotesi estrema in cui l’allineamento delle attuali aliquote si traducesse nell’equiparazione dell’accisa sula quella della, l’effetto sarebbe un aumento immediato dei prezzi al consumo del gasolio di 13,5 centesimi di euro al litro, includendo la componente dell’Iva (pari al 22% del prezzo industriale maggiorato delle accise)", ha calcolato l'associazione che rappresenta le principali imprese che operano in Italia nei settori della raffinazione, della logistica, della distribuzione di prodotti petroliferi."Un aumento – ha aggiunto – che si tradurrebbe in unper lestimato a quasi, ovvero circa 70 euro all’anno per le 26 milioni di famiglie. L’aumento del gasolio avrebbe inoltre un effetto sul trasporto merci e passeggeri con mezzi che non usufruiscono delle agevolazioni di accisa oggi previste (mezzi pesanti inferiori alle 7,5 tonnellate e mezzi pesanti ante euro V)"."In tale quadro – ha quindi concluso Unem – si auspica che l’intervento del Governo sia complessivo e riveda ladi tutti i prodotti energetici in base alla loro impronta carbonica, in linea con la revisione della direttiva sullain corso a livello europeo, intervenendo anche sulla fiscalità dei prodotti rinnovabili, quali ivalorizzati anche nel recente aggiornamento del PNIEC, oggi ancora sottoposti alla stessa accisa dei prodotti fossili (benzina e gasolio) che vanno a sostituire".