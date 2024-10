Frecciarossa and Partners 2024: Trenitalia verso il sogno della metropolitana d'Europa

(Teleborsa) - Celebrare i traguardi dell'Alta Velocità e presentare le novità previste per il 2025. Con questo obiettivo si è svolta presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, la prima edizione dell'eventoIl Frecciarossa che arriva a Parigi e Lione e in Spagna collega 11 città, guarda ora alla Germania. "Non sarà più solo la metropolitana d'Italia, il mio sogno è andare oltre, vi assicuro che il Frecciarossa diventerà la metropolitana d'Europa" ha detto"La novità più importante – ha spiegato– è un nuovo treno che poi è l'evoluzione dell'ETR 1000 nel quale abbiamo investito tanti soldi e soprattutto tante energie, tante idee. Per migliorarlo abbiamo raccolto tutti gli spunti e i commenti che i clienti ci hanno fatto negli anni scorsi sul Frecciarossa 1000. Abbiamo messo al centro il cliente dando attenzione anche alle cose più stupide come, ad esempio, la posizione della presa per caricare i telefoni. E, ancora, abbiamo pensato alla comodità, all'informazione a bordo. Ci sarannodei miglioramenti molto importanti e li potremo vedere già dal 2025".Il treno resta il mezzo di trasporto più sostenibile, non solo dal punto di vista ambientale e sociale, ma anche economico.è però anche una festa per celebrare le numerose. Sono infatti oltre 50mila le aziende partner."Avere fidelizzato le più grandi aziende italiane, i più grandi produttori industriali di questo paese, da nord da sud – ha spiegato– fa sì che, Frecciarossa sia il motore dell'economia".Anche ilvive a stretto contatto con Frecciarossa, che nel 2024 è stato treno ufficiale di numerosi concerti in tutta Italia.Ilha vissuto il 2024 a stretto contatto con Frecciarossa, che è stato treno ufficiale di molte realtà sportive di primaria importanza, tra cui la Nazionale Italiana di Calcio, la Nazionale Italiana di Rugby, Ducati Corse, la Federazione Italiana Nuoto e la Federazione Italiana Scherma, oltre a Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. Per quanto riguarda il calcio italiano invece, oltre ad essere treno ufficiale della nazionale, Frecciarossa continuerà ad essere sponsor e partner della Coppa Italia di calcio, mentre la partnership con la Serie A è stata estesa fino alla stagione 2026/2027.