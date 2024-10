G20 Ambiente, Pichetto: Italia crede a transizione basata su approccio tecnologicamente neutro

(Teleborsa) - “Vorrei congratularmi con laper l'eccellente lavoro a Iguaçu, che ci ricorda l’importanza della transizione energetica anche per la tutela del mondo in cui viviamo. Un mondo che è cambiato tantissimo per molti Paesi seduti intorno a questo tavolo e che anche nel settore dell’energia sta vivendo le gravi conseguenze causate dai conflitti che condanniamo con fermezza, alle porte del Mediterraneo e dell’Europa". Così il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica,, nel corso della Sessione Plenaria del G20 – Ministeriale Energia in corso a Iguaçu."L’Italia crede in unagiusta, sostenibile, sicura e inclusiva basata su un approccio tecnologicamente neutro e che tenga conto della sicurezza degli approvvigionamenti. Crediamo nella necessità di coinvolgere tutti gli attori e tutelare i più vulnerabili contro la povertà energetica e per l’accesso universale all’energia, soprattutto in alcune regioni del mondo, a cominciare dall’– ha aggiunto –. Per questo abbiamo particolarmente apprezzato priorità e attività dalla Presidenza, volte ad accelerare i finanziamenti dedicati alle transizioni energetiche per le economie in via di sviluppo. E abbiamo apprezzato anche i focus specifici sue su, che vanno nel senso delle iniziative che l’Italia ha proposto quale Presidenza G7"."Oggi, su questi temi, abbiamo la responsabilità di inviare da Iguaçu un forte segnale di azione, di inclusione e di solidarietà. La proposta ditraccia una strada comune per i principali produttori di energia, in linea con gli obiettivi di Parigi e della COP28. La Dichiarazione conferma il ruolo strategico delle tecnologie sostenibili e innovative", ha proseguito il ministro."Ritengo di fondamentale importanza l’impegno di lavorare assieme per accelerare lo sviluppo di sistemi di stoccaggio dell’energia, così da contribuire all’obiettivo globale di triplicare la capacità rinnovabile e promuovere la sicurezza energetica. Sono lieto di sottolineare che tale impegno è in linea con quello adottato nella– ha sottolineato –. I “” sono un importante punto di riferimento che l’Italia ha già deciso di perseguire. L’Italia intende contribuire alla definizione della Coalizione Globale per la Pianificazione Energetica, promossa dalla Presidenza brasiliana, vista l’importanza di lavorare fianco a fianco per garantire l’accesso a sistemi energetici sicuri, accessibili, competitivi e sostenibili, in particolare per i Paesi più vulnerabili, verso un futuro a emissioni nette zero entro il 2050"."Il raggiungimento delsulla Dichiarazione rappresenta dunque un importante risultato, dopo l’ultimo consenso ottenuto nella Ministeriale G20 di Napoli nel 2021",ha concluso.