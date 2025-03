RES, utile più che raddoppiato a 5,3 milioni nel 2024. Dividendo di 0,14 euro

RES

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, ha chiuso il 2024 con unpari a 31,7 milioni di euro (+53,5% sul 2023),pari a 11,2 milioni di euro (+141%), EBITDA Margin Adjusted 35,2% (22,5% nel 2023),pari a 5,3 milioni di euro (+159,5%) epari a 9,3 milioni di euro (1,6 milioni di euro nel 2023)."Il 2024 è stato, sia da un punto di vista strategico, con la firma dei contratti con BlueAlp per la realizzazione dell'impianto di riciclo chimico delle plastiche poliolefiniche, e poi con Shell Chemicals Europe per la vendita dell'intera quantità di olio di pirolisi che verrà prodotto nel nostro futuro impianto, che operativo, con l'entrata in funzione dell'impianto di selezione spinta e di lavaggio e granulazione delle plastiche nel nostro sito di Pettoranello del Molise", ha commentato l'"Progetti questi non più solo di rilevanza nazionale ma europea - ha aggiunto - A questo si aggiunge l'inizio dei lavori per la realizzazione di una linea di produzione di idrogeno da fonti rinnovabili e il sempre maggior focus posto sulle attività di ricerca e sviluppo finalizzate ad ottimizzare i nostri processi aziendali e a trasformare il rifiuto in vera risorsa. I risultati economico-finanziari sono poi stati il".Il CdA ha proposto unpari a 0,14 euro per azione. La società rende noto che il dividendo sarà messo in pagamento, se l'assemblea di prossima convocazione ne approverà la distribuzione, a partire dal 21 maggio 2025, previo stacco della cedola il 19 maggio 2025. La data di legittimazione al pagamento (record date) è fissata al 20 maggio 2025.