Prometeon lancia i primi pneumatici a marchio proprio a sette anni dallo spin-off di Pirelli

(Teleborsa) -– leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di pneumatici per i settori Industrial, Agro e OTR – ha presentato oggi i suoi primi pneumatici dellaa marchio Prometeon destinati ai principali mercati europei e alla Turchia. Il lancio insegna il debutto del marchio Prometeon come brand prodotto sul mercato europeo e turco, proseguendo l'espansione iniziata con la produzione e distribuzione degli pneumatici Serie 02, in Egitto, destinati ai mercati dell'Africa e del Medio Oriente. Il passaggio al nuovo brand di prodotto sarà graduale anche in Europa e Turchia, con la disponibilità della nuova linea R02, sviluppata per applicazioni regionali, a partire dal mese di ottobre.Il lancio è stato celebrato con un evento di grande rilievo, che ha visto la partecipazione di oltre 400 ospiti, tra clienti e giornalisti da tutta Europa. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di visitare lodi, esplorare le meraviglie della storica Istanbul e vivere un'esperienza unica all'Istanbul Park Circuit, provando i truck equipaggiati con pneumatici Prometeon sia su pista sia off-road. Alla guida, piloti professionisti con cui Prometeon collabora nelle competizioni sportive, tra cui, vincitore della Dakar 2024,, che ha preso parte alla Dakar 2024 gareggiando con pneumatici Prometeon, e, che compete in Copa Truck, il più importante campionato di competizioni per truck in Brasile, di cui Prometeon è fornitore ufficiale di pneumatici., CEO di Prometeon Tyre Group: “Il lancio della Serie 02 a marchio Prometeon segna l’inizio di una nuova fase nella storia della nostra azienda, e questo evento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di lancio del nostro brand. I prossimi anni vedranno il Gruppo impegnato in importanti investimenti, sul fronte industriale e su quello commerciale, con un obiettivo molto chiaro: quello di offrire ai nostri clienti prodotti e servizi sempre più efficaci nel rispondere alle loro esigenze, in una logica di vera e propria “business partnership” basata su fiducia e rispetto reciproci.”