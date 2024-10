USA, Goldman riduce probabilità di recessione dopo forte employment report

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Il rapporto sull'occupazione di settembre ha cambiato la narrazione sul mercato del lavoro statunitense. I forti guadagni occupazionali di settembre e le revisioni al rialzo dei mesi precedenti hanno per ora placato i timori che la domanda di lavoro potrebbe essere troppo debole per impedire al tasso di disoccupazione di continuare a crescere. Lo affermano gli economisti diin una ricerca sul tema,A inizio, la banca d'affari statunitense aveva aumentato la probabilità di una recessione dal 15% al ??25%, prima di ridurre la previsione al 20% a metà del mese, quando il mercato del lavoro e le vendite al dettaglio avevano mostrato segnali di resilienza."Come molti investitori, ci siamo concentrati di recente sulla corsa tra crescita occupazionale e crescita dell'offerta di lavoro. Ci aspettiamo che la crescita dell'offerta di lavoro rallenti sostanzialmente, ma rimanga abbastanza elevata da richiedere 150-180.000 posti di lavoro al mese per stabilizzare il tasso di disoccupazione", affermano gli esperti, chein un momento in cui le offerte di lavoro sono elevate e il PIL sta crescendo fortemente".Secondo Goldman Sachs, ile le misure di rigidità del mercato del lavoro implicano che i rischi per il tasso di disoccupazione sono ancora bilaterali. Ma il calo del tasso di disoccupazione a settembre offre un supporto preliminare alla diagnosi secondo cui l'aumento precedente è stato in gran parte causato dalla sfida temporanea di assorbire un'ondata di offerta di lavoro di immigrati, che ora sta rallentando. "Questa interpretazione è coerente con il contributo sproporzionato di nuovi entranti, immigrati e giovani all'aumento del tasso di disoccupazione", viene sottolineato.La banca d'affari afferma che la crescita occupazionale mette il FOMC su un; continua a prevedere tagli consecutivi di 25 punti base a un tasso terminale del 3,25-3,5% entro giugno 2025. Se la crescita occupazionale rimane solida e il tasso di disoccupazione non aumenta ulteriormente, allora dove fermarsi e quanto velocemente arrivarci saranno probabilmente oggetto di dibattito l'anno prossimo nella revisione del quadro della Fed.