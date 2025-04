Equita, De Bellis: cauti su settore auto e titoli con supply chain cinese

EQUITA

(Teleborsa) - L'reciproci ", e si inserisce in un contesto geopolitico che sembra avviarsi verso una progressiva separazione tra Cina e Stati Uniti". Lo ha scritto Luigi De Bellis, Head Research Team di, sostenendo che l'Unione europea punterà alla negoziazione con gli USA, mentre la Cina potrebbe intensificare le misure di stimolo interno per contrastare gli effetti economici negativi.L'esperto ritiene che lo scenario attuale favorisca un aumento degli investimenti legati al ritorno della produzione nei Paesi occidentali. Restano invece, poiché la rilocalizzazione delle supply chain richiede tempo e i nuovi dazi USA-Cina rischiano di accentuare le difficoltà.Da un punto di vista operativo,al margine di una riduzione delle probabilità di recessione (tra i preferiti e maggiormente penalizzate nella recente correzione ci sono). Guardando invece ai titoli che potrebbero beneficiare in modo più strutturale dei trend in atto, vengono segnalati tra le industrialiEQUITA resta invece, ancora penalizzato dai dazi del 25% su tutte le auto importate, incluse anche quelle prodotte in Canada e Messico, e che a partire dal 3 maggio - in assenza di modifiche - colpiranno anche i componentisti. Resta quindi. Nel segmento consumer, segnala, con fondamentali solidi e una bassa esposizione al mercato cinese. Tra le mid-small, tra i titoli eccessivamente penalizzati vengono segnalati. Vede un maggiore rischio per i titoli con supply chain cinese, come