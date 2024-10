Dopo scuola, da RFK Italia a Firenze nuovo progetto per contrastare la dispersione scolastica

(Teleborsa) - Lalancia il nuovo progetto di dopo scuola dedicato a ragazze e ragazzi che frequentano le scuole medie, appartenenti a famiglie vulnerabili (economicamente o socialmente). Iniziativa riservata a questi giovani, tra gli 11 e i 14 anni, che potranno accedere gratuitamente a: due giornate a settimana presso la Casa dei Diritti Umani di Firenze.Un'opportunità per studenti e famiglie fiorentine, concretizzatasi grazie all'impegno della RFK Italia ed il contributo della Tramuto Porter Foundation. Un'iniziativa perfra i giovanissimi, fenomeno ancora presente nel nostro Paese. I dati sulla povertà educativa e l'abbandono precoce mostrano come in Italia il 10,5% degli studenti nel 2023 abbiano abbandonato gli studi; percentuale che scende al 9,3% per quanto concerne esclusivamente la Toscana. Il nostro Paese è purtroppo al quinto posto in UE per tale fenomeno, anche se i dati 2023 sono in miglioramento rispetto agli anni precedenti. Uno degli obiettivi è quello di rispondere all'esigenza di rafforzare sul territorio la presenza di spazi e attività di incontro, scambio, crescita e rigenerazione per ragazze e ragazzi. Ogni attività è studiata per offrire pari opportunità ai partecipanti, indipendentemente dal loro background socioculturale."Dopo il successo dei centri estivi per i bambini, ora – commenta il– lanciamo per la prima volta questa iniziativa volta agli studenti delle scuole medie. Vogliamo dare un contributo concreto all'inclusione sul nostro territorio, per non lasciare indietro nessuno. L'accesso alle esperienze didattico-formative è un diritto che va garantito a ragazze e ragazzi indistintamente. Favoriamo, con il supporto dei numerosi professionisti che collaboreranno a questo ambizioso progetto durante l'anno, momenti di crescita e confronto reale tra i giovanissimi".il corso di teatro tenuto da La Stanza dell'Attore, i laboratori sui diritti umani tenuti dallo staff di RFK Human Rights Italia, il corso di cucina offerto da Atto dello chef Vito Mollica, laboratori contro il bullismo e cyberbullismo tenuti da ContraJus e laboratori artistici tenuti da Amici dei Musei Fiorentini Didattica. Inoltre, gli studenti saranno supportati nelle loro attività scolastiche quotidiane, come l'aiuto con i compiti per casa, grazie alla presenza dei professionisti dell'associazione Le Discipline APS. Tante le attività che daranno poi vita a momenti ludici e di svago come la rappresentazione teatrale che metteranno in mostra i partecipanti il prossimo 19 dicembre.L'impegno della RFK Italia ha trovato il prontoper promuovere la cultura dell'inclusione tra i più giovani. Un'opportunità, dunque, per ragazze e ragazzi di confrontarsi con professionisti su temi disparati: dal cyberbullismo all'importanza di una corretta pratica alimentare, passando per l'educazione al rispetto delle risorse e contro gli sprechi energetici (grazie alle lezioni offerte da Mariella Di Lallo).. Due appuntamenti a settimana, che potranno aumentare nel corso dell'anno. Durante la cena di Gala della RFK Italia (che si svolgerà a Milano il 7 novembre), infatti, aziende e manager partecipanti potranno aggiudicarsi all'asta di beneficienza dei pacchetti orari da destinare al progetto, donando così ai giovani fiorentini nuove attività ricreative per il dopo scuola.