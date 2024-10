Elezioni USA, quale impatto su settori e asset class? I possibili scenari

(Teleborsa) -Una vittoria repubblicana con controllo completo di tutte le aree del governo federale; Vittoria di Trump con un Congresso diviso, dove i Democratici controllano la Camera e i Repubblicani hanno la maggioranza al Senato; Vittoria di Harris con un Congresso diviso come nello scenario 2; Una vittoria totale dei Democratici:, riassunti da Elliot Hentov, Head of Macro Policy Research di State Street Global Advisors, che analizza il potenziale impatto su settori e asset class.In termini di probabilità, ". Tra i due risultati agli estremi degli scenari previsti, una vittoria repubblicana appare molto più probabile rispetto a una democratica, che consideriamo un'eventualità remota".Identificare i settori che hanno maggiori probabilità di beneficiare dall’esito elettorale "è difficile in una corsa serrata. Tuttavia, esistono segmenti specifici che sono più sensibili alle elezioni. A livello settoriale, rNel frattempo,"ome in passato, gli investitori potrebbero implementare le loro view attraverso allocazioni settoriali, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale, per ottimizzare i portafogli in base all’esito delle elezioni di quest’anno", conclude l'analisi.