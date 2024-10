Tessellis: titolo vola. Ridotta perdita semestre, sottoscritto finanziamento soci con ShellNet

Tessellis

Tesselis (Teleborsa), holding del Gruppo nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali, ha chiuso il primo semestre dell'anno cone altri proventi pari a 110,2 milioni, rispetto ai 119 milioni del 1H2023, con una crescita della quota dei servizi alle imprese del 79,1% rispetto al periodo precedente.Ilper Euro 26,1 milioni, èrispetto ad Euro 26,7 milioni del 1H2023. L' EBITDA si attesta a 14,8 milioni rispetto ai 18,6 milioni del 1H2023.L'al 30 giugno 2024 pari ad Euro 84,3 milioni, è in miglioramento di circa Euro 1 milione rispetto al 1H2023, a consolidamento delle relazioni con gli istituti finanziari.Riduzione dei costi fissi del 6% rispetto al 1H2023."La presente semestrale è il frutto di un percorso impegnativo i cui esiti, già parzialmente visibili, si rifletteranno sui nostri risultati finanziari già dalla fine del 2024, commenta Davide Rota, Amministratore Delegato di Tessellis. Prevediamo dunque una significativa crescita dei ricavi e del margine B2B entro la fine dell'anno ed una conseguente riduzione delle perdite d'esercizio".Tessellis, inoltre, ha sottoscritto, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e per le Operazioni con Parti Correlate, uncon il socio di controllo ShellNet.Il Finanziamento Soci è stato erogato in unica soluzione per un importo capitale di euro 15 milioni, mediante la conversione in finanziamento di taluni crediti ("Crediti Tiscali") derivanti da rapporti commerciali tra ShellNet e Tiscali Italia, società controllata da Tessellis, da cui sono sorti i debiti assunti da Tessellis tramite apposito atto di accollo liberatorio. Pertanto, mediante tale Operazione, la porzione individuata dei debiti commerciali di Tessellis verso ShellNet è stata convertita in un debito finanziario.La, spiega una nota, si inserisce nel più ampio contesto del supporto finanziario garantito dal socio ShellNet nell'ambito dele del gruppo ad essa facente capo, che hacomportato anche la proroga della scadenza di ulteriori crediti esistenti vantati da ShellNet nei confronti di Tiscali Italia, per circa euro 30 milioni, posticipata al mese di ottobre 2025 e per i quali non è prevista la maturazione di alcun tasso di interesse.