Biesse, Intesa abbassa target price e conferma Neutral

Intesa Sanpaolo

Biesse

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 9,50 euro) ilsu, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 9%.Gli analisti scrivono che, trascinati al ribasso dal flusso di ordini dei trimestri precedenti e dallo scenario macro e geopolitico del primo trimestre del 2025, i ricavi sono diminuiti del 21,7%, attestandosi a 153,3 milioni di euro. L'EBITDA si è attestato a 4,4 milioni di euro, rispetto ai 16,8 milioni di euro del primo trimestre del 2024, influenzato negativamente dalla leva operativa,messe in atto negli ultimi trimestri. L'indebitamento netto è aumentato di circa 19 milioni di euro rispetto all'esercizio 2024, a causa dell'assorbimento di capitale circolante (circa 6 milioni di euro), dovuto principalmente ai pagamenti ai fornitori, e alle imposte in contanti.Il management ha dichiarato che ilpresentato all'inizio del 2024, considerando il mutato scenario macro e geopolitico e la relativa incertezza. L'azienda ha comunque confermato tutte le sue linee strategiche (ad esempio, ottimizzazione dei costi fissi, riorganizzazione dei siti produttivi, riprogettazione della presenza commerciale all'estero). Biesse prevede di limitare l'erosione del fatturato nei prossimi trimestri, grazie alla ripresa degli ordini acquisiti e alla capacità produttiva e al portafoglio prodotti in grado di soddisfare le esigenze di tutti i mercati.Alla luce dei risultati del primo trimestre 2025 e delle prospettive del management, Intesa hadi circa il 21%.