Ponte di primavera: 9 miliardi di incassi e 20 milioni in viaggio

(Teleborsa) - OltreA tanto ammonta il giro d’affari turistico generato dal lungo ponte pasquale che parte dal sabato santo 19 aprile e arriva a inglobare, concludendosi domenicaLo prevede una indagine condotta dadalla quale emerge che né i vacanzieri italiani né quelli stranieri sembrano preoccuparsi eccessivamente delle previsioni atmosferiche. Anche in considerazione del fatto che una larga percentuale di turisti ha già prenotato biglietti (aerei e ferroviari) e alberghi.Tra turisti e gitanti in questo arco di tempo sono previste in movimento per. I turisti veri e propri (quelli che pernottano in strutture alberghiere e/o extra alberghiere) sono ipotizzati