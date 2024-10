Alkemy, Retex chiede assemblea per nominare un nuovo CdA

Alkemy

(Teleborsa) -(società controllata da FSI SGR), nuovo socio di controllo, hadi, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan, per deliberare la revoca del Consiglio di Amministrazione in carica e la, previa determinazione del numero di componenti, determinazione della durata in carica e del compenso degli amministratori.La richiesta di Retex si basa sulche possiede dopo il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria e totalitaria promossa sulla totalità delle azioni Alkemy.Retex ritiene nell'interesse di Alkemy, dei suoi azionisti e di tutti i suoi stakeholder (inclusi i suoi dipendenti) procedere quanto prima e, comunque, nel minor tempo tecnico possibile a convocare una Assemblea degli Azionisti chiamata a nominare un Consiglio di Amministrazione di nuova composizione, così da consentire a Retex, quale nuovo socio di controllo, di essere adeguatamente rappresentato nell'organo amministrativo. Retex ha invitato la società a fissare la data della convocanda Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei termini di legge,2024.