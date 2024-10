Banca CF+, perfezionato aumento del capitale da 27 milioni di euro

(Teleborsa) -, challenger bank specializzata in soluzioni di finanziamento alle imprese in situazioni performing o re-performing, ha. Ad esito dell'operazione in argomento, il patrimonio netto contabile di Banca CF+ alla data del 30 settembre 2024, al netto del risultato del periodo, ammonta a 103.910.938 euro."Siamoche i nostri azionisti hanno dimostrato sottoscrivendo l'aumento di capitale, che ci sarà di grande supporto nel percorso di crescita della nostra banca - afferma l'- Utilizzeremo le nuove risorse per far fronte alle nuove sfide di mercato, affiancando sempre più le aziende nelle loro esigenze di liquidità, rafforzando tutti nostri strumenti di credito per le imprese e, in particolare, il Digital Lending, la nostra innovativa soluzione di finanziamento digitale per le PMI, con la quale abbiamo l'obiettivo di erogare un miliardo di euro in tre anni"."L'iniziativa di rafforzamento del capitale si inserisce in unche fino ad oggi ci ha permesso di raggiungere traguardi importanti, raddoppiando il totale attivo nel 2023 rispetto all'anno precedente, così come i ricavi della banca, ed erogando quasi 2 miliardi di euro da quando abbiamo iniziato la nostra attività", ha aggiunto.