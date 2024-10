Crollo del mercato dei veicoli commerciali in Italia: settembre segna -19,4%, elettrici in calo e diesel in crescita

(Teleborsa) - Dopo ilanche inin Italia registra un calo molto pesante. Il mese consuntiva solo: 3.419 unità in meno, pari a una contrazione del 19,4%.Dopo 15 mesi di crescita ininterrotta, gli ultimi due mesi in negativo incidono sul risultato del periodo: la crescita si riduce al 7,4% con 150.644 unità immatricolate,. La quota di mercato dei veicoli elettrici puri, dimezzandosi rispetto al 3,6% dello stesso periodo del 2023 (2,0% nel solo mese di settembre 2024).Ilpropone una revisione degli incentivi per icon l’obiettivo di rivitalizzare il mercato e accelerare la transizione verso soluzioni di mobilità più sostenibili: "Occorre, prevedendo incentivi ridotti in assenza di rottamazione, aumentare gli incentivi unitari per i veicoli con tecnologie alternative e tradizionali efino al 2025, per promuovere la diffusione delle stazioni di ricarica".La struttura del mercato dei primi 9 mesi 2024, con dati quasi definitivi, confrontata con lo stesso periodo 2023, evidenzia una. I privati, seppur in crescita in volume, perdono 0,3 punti di quota, al 14,9%. Il noleggio a lungo termine sale in quota al 32,1% del totale mercato (+0,4 p.p.), grazie alla spinta delle società Top e alla leggera crescita delle Captive. Il breve termine guadagna 0,3 decimali, salendo al 6,5% di quota, enti e società mantengono la prima posizione e, con una crescita superiore al mercato, salgono al 39,2% di share (+0,3 p.p.). Le autoimmatricolazioni si fermano al 7,4%, cedendo 0,6 punti.Sul fronte delle– unica motorizzazione in crescita - guadagna 4,2 punti di quota e sale all’84,0% del mercato. Il motore a benzina e Gpl cedono entrambi mezzo punto, fermandosi rispettivamente al 3,7% e 2,6% di quota, il metano scende allo 0,1% del totale, come i veicoli plug-in. Come anticipato,che passano dal 3,6% di un anno fa all'1,8% attuale, mentre i veicoli ibridi perdono 0,7 punti e coprono il 7,7% del totale. Di conseguenza, la CO2 media ponderata nei 9 mesi dell’anno cresce del 4,6% a 195,5 g/Km (rispetto ai 186,9 g/Km dello stesso periodo 2023).