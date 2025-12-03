Eni sigla accordo BOTAS per vendita GNL a lungo termine

Eni

(Teleborsa) -ha stipulato uncon la società turca, in linea con la strategia dell'azienda volta a sviluppare un portafoglio globale diversificato e a garantire relazioni stabili e pluriennali nei principali mercati internazionali.Con questa operazione Eni ha concordato di. Questo contratto fa seguito ad un accordo triennale firmato a settembre 2025 dalle due società per la fornitura di circa 0,4 MTPA di GNL a partire dal novembre 2025.L'accordo rappresenta la, a conferma del ruolo crescente del GNL nel soddisfare il fabbisogno energetico del Paese, ed è in linea con la strategia di Eni volta a diversificare la propria presenza globale nel settore del GNL, ampliando la propria base clienti in mercati ad alto potenziale, e portando il proprio portafoglio GNL a circa 20 MTPA entro il 2030, grazie ai propri progetti in Congo, Mozambico, Stati Uniti, Indonesia ed altri Paesi.