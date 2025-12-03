Eni sigla accordo BOTAS per vendita GNL a lungo termine

(Teleborsa) - Eni
ha stipulato un accordo a lungo termine di vendita di GNL
con la società turca BOTAS
, in linea con la strategia dell'azienda volta a sviluppare un portafoglio globale diversificato e a garantire relazioni stabili e pluriennali nei principali mercati internazionali.
Con questa operazione Eni ha concordato di fornire a BOTAS circa 0,4 MTPA di GNL per 10 anni a partire dal 2028
. Questo contratto fa seguito ad un accordo triennale firmato a settembre 2025 dalle due società per la fornitura di circa 0,4 MTPA di GNL a partire dal novembre 2025.
L'accordo rappresenta la prima vendita a lungo termine di GNL da parte di Eni alla Turchia
, a conferma del ruolo crescente del GNL nel soddisfare il fabbisogno energetico del Paese, ed è in linea con la strategia di Eni volta a diversificare la propria presenza globale nel settore del GNL, ampliando la propria base clienti in mercati ad alto potenziale, e portando il proprio portafoglio GNL a circa 20 MTPA entro il 2030, grazie ai propri progetti in Congo, Mozambico, Stati Uniti, Indonesia ed altri Paesi.