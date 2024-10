Sicily by Car, nel terzo trimestre ricavi da noleggio +12,6%

Sicily by Car

(Teleborsa) -, società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha chiuso il terzo trimestre 2024 conconsolidati che si attestano a 52,5 milioni, in crescita del 12,6%rispetto a Euro 46,6mln nel terzo trimestre 2023, grazie al positivo andamento dei giorni di noleggio che si sono attestati a 1,2 milioni, in crescita del 26,8% rispetto a 0,9 milioni nel terzo trimestre 2023, compensando la prosecuzione del trend di riduzione della revenue per day.Il positivo trend ha riguardato sia, che registra ricavi da noleggio pari a Euro 47,4mln (+3,2% rispetto a Euro 45,9 mln nel terzo trimestre 2023) e giorni di noleggio in crescita del 16,6%, sia la controllata Nova Gratia doo, operante nel territorio dellae inclusa nel perimetro di consolidamento a partire dal mese di giugno 2024, che contribuisce con ricavi da noleggio pari a Euro 4,4mln (+42,9% rispetto al terzo trimestre 2023) e giorni di noleggio pari a 97mila.Grazie all’andamento del terzo trimestre, che "in virtù della forte stagionalità del business rappresenta una parte rilevante dei ricavi annuali", il Gruppo SBC chiude i primi 9 mesi del 2024 con ricavi da noleggio consolidati pari a Euro 101,7mln, +3,1% rispetto a Euro 98,6mln nei primi 9 mesi del 2023, generando 2,7 milioni di giorni di noleggio (+17,5% rispetto a 2,3 milioni nei primi 9 mesi del 2023).di Sicily by Car: “Siamo soddisfatti dell’andamento registrato dal Gruppo nella stagione estiva, che risulta positivo sia sul fronte dei giorni di noleggio che della gestione della flotta, con una crescita del tasso di utilizzo e del controvalore dei veicoli venduti".