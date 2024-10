Commercialisti e AI: pubblicata la guida operativa 'L’aiuto intelligente al Commercialista'

(Teleborsa) - Un "", organizzato in paragrafi nei quali sono state individuatee nei quali, con un linguaggio semplice e intuitivo, sono stati indicati gli strumenti da impiegare, i comandi da utilizzare, gli esiti ottenuti e un commento finale su quanto effettuato. Sono le caratteristiche del documento "", primo numero di una, pubblicato dae presentato oggi nel corso del Convegno nazionale della categoria intitolato "".Il documento contiene anche un paragrafo che, con estrema sinteticità e in forma tabellare, effettua la cosiddetta "" delle principali piattaforme di intelligenza artificiale generativa e risponde sinteticamente alle domande maggiormente significative aventi ad oggetto la sicurezza e protezione dei dati: chi è il titolare del trattamento, quali dati personali vengono raccolti, quali sono le finalità del trattamento, dove sono conservati i dati.Obiettivo del documento è quello di. Per gli autori del lavoro "soltanto l’esperienza diretta può far ben comprendere le effettive potenzialità di utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa anche in contesti non eccessivamente complessi". La guida operativa punta a, nell'ambito di operazioni quotidiane all'interno degli studi professionali."Nel giro di pochi anni – ha affermato il- l’intelligenza artificiale sta profondamente modificando il lavoro intellettuale. Tale fenomeno, che riguarda tutte le professioni intellettuali, ha un particolare rilievo nel campo lavorativo dei commercialisti,Il cambiamento in atto provocherà, da una parte, l’efficientamento dello svolgimento delle attività più routinarie, con una riduzione dei costi di studio ed un miglioramento delle performances reddituali. D’altra parte, determinerà il, creando l’opportunità di dedicarsi ad incarichi consulenziali a maggior valore aggiunto.Il Consiglio Nazionale ha attuatoche consentano alla categoria di farsi trovare pronta". "Consapevoli che l’adozione di nuovi processi all’interno degli studi, coerenti con l’utilizzo delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, consentirà un miglioramento delle performances dei colleghi, si è ritenuto utile elaborare un documento "pratico" che consenta di comprendere come attuarli", ha concluso.