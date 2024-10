Digital Value, AD indagato: società a disposizione dell'Autorità giudiziaria

Digital Value

(Teleborsa) -, operatore per il settore ICT per il segmento pubblico e privato ha dichiarato di aver appreso nella serata di ieri che il suoè indagato in un procedimento penale in fase di indagini avente a oggetto presunti fatti corruttivi relativi alla stipula di contratti di fornitura stipulati da società del gruppo.Così l'azienda in una nota in risposta alle notizie apparse sulla stampa relative a unaeffettuata dallaa su mandato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Società e del suo Presidente e amministratore delegato.Digital Value ha fatto sapere di aver appreso, inoltre, di essere sottoposta a indagini ai sensi del d.lgs. 231/2001. Sono altresì sottoposte a indagini, ai sensi del medesimo decreto, leDimira, ITD Solution e Italware."La Società ha avviato gli opportuni approfondimenti interni, e ripone piena fiducia nel fatto che le indagini in corso porteranno a ogni chiarimento della vicenda. La Società è a completa disposizione dell’per fornire ogni elemento informativo necessario", ha concluso l'azienda.