Dl Concorrenza, ANIA esprime "perplessità" su disposizioni per scatola nera

(Teleborsa) - La fissazione di unche una compagnia di assicurazione deve alla precedente impresa assicurativa per gli investimenti fatti e l’utilizzo dei dati elaborati dallache ha cambiato compagnia rischiae rischia di "nel settore, riducendo così le opzioni disponibili per i consumatori".E' quanto afferma, in un'audizione sul, aggiungendo che occorrerebbe "di mantenere l’offerta didi questo tipo che, ricordiamo, hanno consentito agli assicurati di beneficiare diR.C. Auto" che rappresentano circa il 20% delle autovetture assicurate nel 2023.Per l'ANIA va invece "in grado di circoscrivere il perimetro tecnologico all’interno del quale può avvenire il trasferimento delle informazioni e quindi".Farina chiede anche di "alle imprese di assicurazione un, per l’entrata in vigore della, ritenendo questo lasso temporale "indispensabile per consentire alle imprese stesse di predisporre processi interni organizzativi e contabili, aggiornare gli accordi convenzionali con assicurati e provider relativi all’impiego dei dispositivi telematici, adeguare il set informativo (precontrattuale e contrattuale) e attivare i collegamenti informatici fra imprese per la fornitura del data set stesso".L'ANIA invecel'istituzione di un, previsto dall'articolo 20, anche, per la quale un sistema antifrode è già previsto dal 2012. Le compagnie - ricorda la Presidente Farina - "stanno lavorando da tempo alla messa a punto dell’architettura tecnologica di un, considerati gli oggettivi benefici che arrecherà ad assicurati e imprese assicuratrici in termini di, isolando più efficacemente quelli 'a rischio frode'".Per quanto riguarda poi ladel nuovo sistema informativo antifrode non Auto, che pone, viene giudicata da quest'ultima "poiché tiene conto dell’elevato know-how che l’Associazione ha maturato in oltre trenta anni nella gestione di banche dati di pubblica utilità". Nello specifico, la banca dati ha 40 milioni di coperture rc auto, riceve 7 miliardi e mezzo di interrogazioni ogni anno da parte delle imprese, 19 milioni al giorno, con un tempo medio di risposta di 20 millesimi di secondo.- conclude Farina - "e predisporre una piattaforma informatica antifrode non Autoe "svolgere un attivo ruolo di facilitatore dei collegamenti fra le imprese, grazie ai processi informatici già esistenti con tutte le imprese stesse, con evidenti vantaggi anche in termini di sostenibilità economica dei costi per la realizzazione del nuovo archivio antifrode".