Fnac Darty, ricavi nove mesi a 5,24 miliardi. Martinez: "con Unieuro creiamo valore"

Fnac Darty

(Teleborsa) -, gruppo che opera nella grande distribuzione, ha chiuso i primi nove mesi dell'anno cona 5,24 miliardi di euro (+1%). Stabile il terzo trimestre con ricavi a 1,85 miliardi.In crescita di oltre 100 punti base il, nel terzo trimestre, escludendo gli impatti diluitivi del franchising e delle variazioni di perimetro.Ilsi prevede che ora superi i 180 milioni, rispetto al target precedentemente annunciato di almeno pari a quello del 2023. Target sul free cash flow per il periodo 2021-2024 rimane invariato.Il gruppo conferma inoltre l'obiettivo di raggiungere uncumulativo di circa 500 milioni di euro nel periodo 2021-2024, ovvero un livello di 180 milioni di euro nel 2024.Ilsottolinea come “In prossimità della chiusura dell'offerta pubblica di acquisto e scambio su Unieuro,di questa combinazione e non vediamo l'ora di entrare nella fase di integrazione per”.