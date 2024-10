Gpack ritorna in bonis grazie a Oxy Capital e illimity

illimity Bank

(Teleborsa) -, azionista di controllo di Gpack, hanno strutturato una nuova operazione che ha visto l'erogazione di undi euro oltre che ladi euro a favore di Gpack, società leader nel settore del paper packaging per il mercato luxury, cosmetico, food & beverage e pharma.L'operazione ha consentito di182 bis omologato nel 2021, attraverso il rifinanziamento dell'intero indebitamento esistente e di fornire un'adeguata copertura finanziaria alla crescita prevista per i prossimi anni.La società, fondata dalla famiglia Bramucci nel 1994, è cresciuta rapidamente nel periodo 2013-2019 prevalentemente per vie esterne e facendo ricorso alla leva finanziaria, ma, legato anche agli effetti del Covid-19 sui mercati di riferimento, e ha quindi avviato un percorso di ristrutturazione.Nello specifico Oxy Capital nel 2021 ha acquisito il controllo del capitale della società, rinnovato il management ed avviato unche ha consentito di specializzare l'azienda nel ramo luxury packaging (profumi, cosmetica e beauty) con un aumento del fatturato da 55 milioni nel 2020 a circa 90 milioni di euro previsti per il 2024 ed una crescita dell'EBITDA da circa 2 milioni nel 2020 a oltre 14 milioni di euro stimati per l'anno in corso, mentre illimity ha supportato la società erogando tra il 2020 e il 2021 nuova finanza per 14 milioni di euro e accordando una linea di factoring da 15 milioni di euro, messa a disposizione della società nel 2020 nell'ambito della finanza d'urgenza.