Plenitude nuovo brand di Eni Gas & Power France

(Teleborsa) -diventaProsegue così il percorso di rebranding delle attività internazionali di Plenitude, in linea con il proprio modello di business che vede integrate la produzione da rinnovabili, la vendita di energia e soluzioni energetiche e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici.Con questa operazione - spiega la nota -con un’unica identità che rappresenta in toto la sua visione globale dell’energia, posizionandosi nel Paese, come avviene già in Italia e all’estero, come brand di fiducia, pronto a sostenere a 360° i propri clienti nella transizione energetica, fornendo loro soluzioni concretee innovative.Per raccontare la trasformazione della sua controllata d’Oltralpe al grande pubblico, a partire dal 19 ottobre,, immaginazione e capacità di adattamento, riescono a dare forma al cambiamento e alla forza innovativa dell’azienda attraverso un nuovo linguaggio creativo.“Plenitude, nome che rappresenta la completezza della nostra visione globale e di un'energia che continua a rigenerarsi, segna con questa novità un ulteriore passo per l’evoluzione delle proprie attività in Francia. Dopo Italia, Spagna e Portogallo, siamo molto orgogliosi dipresentare anche nel mercato francese il nostro brand che esprime una chiara missione, radicata nell'innovazione e nella crescita, per costruire insieme ai nostri clienti un futuro in cui l’energia diventi sinonimo di fiducia, sviluppo sostenibile e progresso, accompagnandoli nel percorso verso la transizione energetica” ha dichiaratoDigital, Information Technology & Communication Director di Plenitude.