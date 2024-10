Askoll EVA, KT&Partners taglia fair value e conferma Hold

Askoll EVA

(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato il(aper azione da 0,28 euro) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato della mobilità sostenibile.Gli analisti hanno, tenendo conto dell'attuale tendenza negativa nel mercato dei veicoli elettrici a due ruote, prevedendo che queste sfide persisteranno negli anni a venire, ma considerando anche le azioni del management sia sui livelli di fatturato che sui costi e la sua strategia per rilanciare il business.Ora prevedono ricavi totali FY24 a 8,4 milioni di euro rispetto ai 14,3 milioni di euro stimati in precedenza. Negli anni successivi, prevedono che i ricavi cresceranno a un CAGR23-27 del 17,3%, raggiungendo 20,4 milioni di euro nel FY27 (rispetto ai 24,3 milioni di euro stimati in precedenza). Stimano che l'EBITDA del 1H24 sarà di -3,2 milioni di euro (rispetto ai -0,7 milioni di euro previsti in precedenza) e che l'EBITDA migliori fino a raggiungere ilcon un EBITDA di 0,5 milioni di euro. A livello di bottom-line, ora prevedono una(rispetto ai -5,5 milioni stimati in precedenza). Infine, ora vedono un NFP FY24 di 11,5 milioni (rispetto ai 13,4 milioni stimati in precedenza).