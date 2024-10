Assonime incontra Barbieri (DG MEF). Apprezzata linea prudente del PSB

DoValue

(Teleborsa) - Il Consiglio Direttivo di(Associazione fra le Società Italiane per Azioni) ha, che ha illustrato i contenuti del Piano strutturale di bilancio di medio termine, strumento fondamentale della nuova governance europea.Il Consiglio Direttivo "hadal Piano nella gestione del bilancio pubblico, ma ha raccomandato un maggior rigore nella definizione delle riforme e dei tempi di attuazione", si legge in una nota. Il Consiglio ha poi sollecitato al Dottor Barbieri qualche valutazione sul Documento programmatico di bilancio approvato ieri dal Consiglio dei ministri.Nel suo intervento il Direttore Generale del Tesoro ha evidenziato che il piano, basandosi su un sentiero di contenimento della spesa netta primaria ed un obiettivo a sette anni di saldo primario, costituisce unoin confronto ai documenti ufficiali previsti dalle precedenti regole europee.La riunione è proseguita con un focus sul Mercato azionario italiano ed europeo tra crisi e prospettive di riforma. Il Consiglio Direttivo ha espresso pieno supporto alle indicazioni dei Rapporti Draghi e Letta per un cambio di passo nel processo di integrazione del mercato dei capitali europei, per addivenire a un sistema unificato, basato su un single rule-book e sul single regulator. La, avviata dal Governo, è un'occasione per preparare il sistema italiano a questa transizione, attraverso la rimozione dei diffusi fenomeni di gold-plating e la riduzione delle peculiarità del quadro normativo italiano rispetto agli standard degli altri principali paesi. Il, proseguendo quel metodo di condivisione positivamente sperimentato nell'elaborazione del Libro Verde del MEF, che ha ispirato la legge capitali e la stessa delega per la riforma del TUF.Il Consiglio ha infine deliberato l', Lariotex, CDP Venture Capital SGR, CBI ed Energeticamente.