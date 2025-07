Tlc, Asstel: “Servono più attenzione e una politica industriale per il settore”

(Teleborsa) - "L’ecosistema delle: il settore impiega circa– seppur in un momento di grande sofferenza –, implementandole per renderle sempre più efficienti e sostenibili". Cosìintervenendo al panel "Comunicazioni, spazio e infrastrutture per l’autonomia strategica", nell’ambito del Forum Industria organizzato dal Partito Democratico."Il nostro – ha aggiunto – sembra un ecosistema invisibile, ma è grazie a tutte le imprese delle diverse aree merceologiche che lo compongono, che oggi, in Italia,. Visto il ruolo strategico delle telecomunicazioni, il settore vive una crisi strutturale che rischia di compromettere ciò che deve restare sempre acceso: le reti, i servizi, e la connettività che sorreggono l’Italia digitale. Servono scelte chiare e immediate: senza un intervento deciso l’Italia rischia di rimanere ai margini della trasformazione in atto. Per questo abbiamo Asstel da definito il "Manifesto per la crescita digitale dell’Italia" rappresentando la visione coesa della filiera delle telecomunicazioni per un Paese più connesso, competitivo e innovativo. È anche necessario, strumenti di flessibilità moderni adeguati a gestire le trasformazioni e i processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, finalizzati al progresso, allo sviluppo tecnologico e capaci di sostenere le transizioni in atto. Le imprese dell’ecosistema – prosegue Di Raimondo - sono già impegnate a sostenere la stabilità occupazionale del settore e a investire nella formazione permanente, per ampliare e consolidare le competenze che permettano di affrontare al meglio le sfide della trasformazione digitale.In questo quadro è poi fondamentale il contributo del CCNL TLC, per il quale è in corso il negoziato per il rinnovo, e che negli anni ha garantito lavoro di qualità e tutele delle persone che vi operano. Infine, è importante segnalare chesottoscritti da soggetti poco rappresentativi, e che continuano a verificarsi fenomeni di dumping contrattuale".