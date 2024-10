Digital Value, nominati Vantellini Presidente e Benedini Ad

Digital Value

(Teleborsa) - A seguito delle dimissioni irrevocabili didalla carica di Consigliere di Amministrazione, Presidente e Amministratore delegato,ha dichiarato di "aver appreso che l’allora Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato Massimo Rossi è indagato nell’ambito di un- avente a oggetto presunti fatti corruttivi relativi alla stipula distipulati da società del gruppo, e di aver appreso da notizie di stampa che lo stesso è stato sottoposto a misure cautelari restrittive" e di aver anche "appreso di essere sottoposta a indagini ai sensi del D.lgs. 231/2001, così come le proprie controllate Dimira S.r.l., ITD Solution S.p.A. e Italware S.r.l."."Alla luce di tali notizie - informa una nota - Digital Value ha prontamente avviato gli opportunie ripone piena fiducia nel fatto che le indagini in corso porteranno al chiarimento di ogni aspetto della vicenda".La società ha immediatamente, al fine di consentire a tali organi di svolgere appieno le proprie funzioni compiendo le necessarie indagini, che sono state nel frattempo avviate".Frattanto,di Digital Value ha, conferendo ad essi i necessari poteri ai fini dell’amministrazione della società. Il CdA ha ancheche rappresentano la gran parte dell’operatività di gruppo.Il CdA ha inoltrein sostituzione della dimissionaria dottoressa Maria Grazia Filippini ed ha provveduto alla sua nomina in tutti i comitati endoconsiliari e alla nomina del consigliereè stato nominatoIl titolo Digital Value, che era finito sotto pressione a seguito della notizia delle indagini,del suo valore e. La performance settimanale fa segnare ancora un -76%.