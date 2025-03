Mutui sempre meno cari grazie al taglio BCE: ecco quanto si risparmia

(Teleborsa) -dal 2,75% al 2,50%, annunciato oggi al termine della riunione di politica monetaria, favorirà laerogati dalle banche alle famiglie, con risparmi che variano in base all’importo finanziato ed alla durata del prestito e che possono arrivare. E' quanto emerge da uno studio effettuato dalla divisione analisi & ricerche, sindacato di categoria dei bancari.Ilpotrebbe arrivare, a breve,decisamente più contenuto rispetto alè progressivamentedel mutuo, perché il peso degli interessi è maggiore: su unil risparmio variaa seconda dell’importo finanziato, su unl’impatto è decisamente più forte e potrebbemensili per un risparmio complessivo di oltreNaturalmente,richiesti dalle famiglie alle banche, favorendo una generale. La ripresa è iniziata nella seconda parte del 2024, in coincidenza con la politica espansiva della BCE: fra maggio a dicembre, ladai 420,8 miliardi di maggio ai 426,1 miliardi di dicembre 2024.La sforbiciata ai tassi non sarà positiva per il solo mercato immobiliare, ma il costo sarà. Comprare a rate e fare shopping sarà più conveniente, con unche potrebbe attestarsi. Per fare qualche esempio, unada 700 euro, acquistata con un finanziamento di 5 anni, avrà una rata mensile di 14 euro; unoda 850 euro, invece, verrà finanziato in 2 anni con una rata di 40 euro al mese; per unda 1.200 euro, finanziato in 3 anni, la rata mensile sarà di 39 euro; unda 5.000 euro, finanziato in 3 anni, comporterà una rata mensile di 161 euro; mentre per unda 20.000 euro, acquistata con un finanziamento di 6 anni, la rata è di 357 euro al mese.deciso dalla Bce ha fatto: negli ultimi sette mesi del 2024, isono aumentati di 5,3 miliardi di eurodai 420,8 miliardi di maggio ai 426,1 miliardi di dicembre, dopo aver registrato neiprimi cinque mesi u calo di quasi 4 miliardi (-0,9%).Bene anche ilsalito di oltre 3 miliardi, da 123 a 126,1 miliardi nella seconda parte del 2024, chela sforbiciata aiquelli erogati senza una specifica finalità, passati da 120,5 miliardi a 115,6 miliardi, in discesa di 4,8 miliardi.Il bilancio del 2024, sul fronte del, rivela una riduzione complessiva 2,4 miliardi, ma se si guarda alla finestra che va, il saldo totale diventa positivo per 3,6 miliardiLe, pari a circa il: di queste, oltre 3 milioni e mezzo hanno un mutuo per l’acquisto di una casa. Nel corso del 2022 e del 2023, i tassi di interesse sui prestiti sono aumentati molto, con il costo del denaro progressivamente arrivato al 4,5% per poi ripiegare al 3%. Dall’inizio del 2024, tuttavia, il trend si è invertito sui mutui sono già diminuiti a una media del 3,23% a dicembre, rispetto a livelli medi superiori al 5% del 2023 e potrebbero calare sotto quota 3%Sul totale di 426,1 miliardi erogati,e i restanti 285 miliardi sono a tasso fisso. Sono i titolari di mutui a tasso variabile ad aver patito gli effetti della fiammata dei tassi del, con le