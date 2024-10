Le medie imprese italiane puntano sull’intelligenza artificiale generativa per innovare e crescere

(Teleborsa) - Secondo una recente ricerca condotta dale medie imprese italiane stanno mettendo al centro delle loro strategie l’(Gen AI). Lo studio, intitolato "", ha coinvolto, rivelando che(con un numero di dipendenti tra 250 e 1.500)Le aziende italiane di medie dimensioni vedono gli investimenti in tecnologie innovative, come l’intelligenza artificiale, comeper diventare organizzazioni resilienti, soprattutto in tempi di incertezza economica come quelli attuali. Il 36% del campione intervistato ritiene infatti che, mentre il 34% sottolinea l’importanza dell’innovazione nei modelli di business per garantire una crescita sostenibile., ha dichiarato: "Avere la giusta piattaforma tecnologica è un elemento fondamentale per costruire il successo dell’azienda. La Business AI è la più grande opportunità tecnologica del ventunesimo secolo per le imprese italiane, esono facilmente accessibili a organizzazioni di ogni dimensione. Non si tratta solo di generare immagini o video, ma di automatizzare processi, aumentare la produttività e fornire intuizioni rapide e accurate".Lo studio evidenzia come oltre la metà delle medie imprese italiane consideriL’AI, secondo le imprese, avrà un impatto significativo su settori chiave come la gestione della supply chain e la logistica (50%), la sicurezza dei dati e la privacy (50%), la formazione e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti (47%), e sul processo decisionale, rendendo i processi aziendali più agili e adattivi (46%).L'intelligenza artificiale, tuttavia, non è solo vista come una promessa futura. Molte aziende italiane di medie dimensioni la stanno già implementando oggi in vari ambiti:, sviluppare previsioni, pianificare investimenti e automatizzare i processi di assunzione. Un altroCarla Masperi ha inoltre sottolineato come l’intelligenza artificiale sia già, ma che sia l’AI generativa a rappresentare la nuova frontiera dell’innovazione e della crescita per le imprese. Attualmente,, e si prevede che il copilota AI generativa Joule sarà utilizzato entro la fine dell'anno per l’80% delle attività SAP più comuni.Nonostante i numerosi vantaggi,Tra le difficoltà principali citate dalle aziende italiane vi è la scarsa integrazione tra i sistemi, che compromette la qualità dei processi decisionali (38%), e la mancanza di dati di qualità (37%). Anche la gestione del cambiamento e l'implementazione dei piani rappresentano un ostacolo per il 35% delle imprese, così come le difficoltà legate al procurement e alla supply chain (34%) e la resistenza al cambiamento da parte di dipendenti e manager (29%).Infine, le imprese vedono nei dati una sfida cruciale per l'adozione dell’AI. I principali rischi individuati sono la possibilità di agire su dati errati (35%), la mancanza di trasparenza nei risultati (33%) e la gestione della privacy (32%).Carla Masperi ha concluso: "LaCollaborare con un partner tecnologico come SAP, che integra l’AI nei processi aziendali critici, permetterà alle aziende italiane di trasformare il potenziale della Business AI in vantaggi concreti e crescita futura".Lo studio di SAP Insights ha raccolto daticoncentrandosi sulle organizzazioni con dipendenti compresi tra 250 e 1.500 e ruoli manageriali di alto livello, ed è stato condotto tramite interviste online tra marzo e aprile 2024.