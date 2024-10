Libano, Meloni: tutti i partner devo garantire la sicurezza dei soldati della missione Unifil

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, ha dichiarato che sulla"la linea rossa è che tutti i partner devono garantire la sicurezza di questi soldati. Su questo sono stata molto chiara con tutti i miei interlocutori, perché è personale internazionale, anche sul piano umano sono uomini e donne che non vedono i loro figli, che non passano Natale a casa, che stanno qui per aiutare altre nazioni per la loro stabilizzazione e quindi il rispetto per questi uomini e per queste donne è il minimo che mi aspetto". In un punto stampa a Beirut durante la sua visita in"Ladeve essere pienamente implementata – ha sottolineato –. Sono molti i temi che abbiamo discusso ma sicuramente l'impegno italiano c'è per arrivare a una descalation e a un cessate il fuoco, anche temporaneo, al rilascio degli ostaggi, per aiutare le popolazioni civili a cominciare a ricostruire, per immaginare per la crisi medio orientale anche una soluzione strutturale"."Servirà una frase una fase transitoria e una fase definitiva – ha proseguito Meloni –. Bisogna mettersi al lavoro. Penso che tutti gli sforzi che si possono fare in questo momento vadano fatti. Non abbiamo altre armi se non quella della. Ma se non riusciamo ad ascoltare i nostri interlocutori e a farci ascoltare dai nostri interlocutori la diplomazia non si riesce ad esercitarla. Questa è la ragione per la quale sono venuta qui oggi"."Siamo venuti qui soprattutto a ribadireitaliano per un cessate il fuoco. L'Italia si è fatta promotrice, insieme ad altre nazioni, di una proposta diper 21 giorni. Credo che adesso serva uno sforzo da", ha dichiarato Meloni.