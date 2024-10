Reporting integrato, a Milano la conferenza IFRS 2024

(Teleborsa) -, è il titolo della conferenza internazionale tenutasi oggi a Milano, organizzata dalla Fondazione IFRS in collaborazione con l'Organismo Italiano di Business Reporting (O.I.B.R.). Al centro dei lavori un confrontoe su come questo agevoli l'adozione dei principi internazionali sulla rendicontazione di sostenibilità, gli International Sustainability Disclosure Standards e fornisca un input perè stato utilizzato dalle imprese in tutto il mondo per oltre un decennio, guidando il pensiero e il reporting olistico su come un'impresa crea valore nel breve, medio e lungo termine. La conferenza IFRS 2024 di Milano è stata incentrata sulle modalità per accrescere la qualità e rafforzare il valore del pensiero e del reporting integrato e puntando a dimostrare come gli IFRS S1 e IFRS S2per migliorare i report integrati. Nel corso dei lavori sono state esaminate le modalità con cui ilsi sta sviluppando sui concetti propri dell'Integrated Reporting Framework. Presentati anche strumenti pratici in grado di fornire un contributo utile a migliorare la qualità e la rilevanza dell’informativa.Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialistitra i relatori della conferenza, ha ricordato come “i commercialisti sono sempre stati attenti all’evoluzione dell’informativa e della comunicazione aziendale sulle questioni ESG, convinti che tali fattori abbiano un impatto sostanziale sulla capacità delle imprese di produrre e preservare valore. In questa prospettiva l’integrazione tra informazioni di natura finanziaria e informazioni d, già tracciato dall’IR Framework e ad oggi quanto mai attuale, che si concilia con le esigenze conoscitive dei capital providers e che le imprese, anche di non grandi dimensioni, devono mantenere per poterPresidente di O.I.B.R. (Fondazione di cui il Consiglio nazionale dei commercialisti è membro fondatore) ha sottolineato come “la conferenza ha visto la partecipazione del vertice della IFRS foundation e dell’ISSB, con oltre 300 iscritti in presenza e 2000 a distanza. La conferenza ha inteso verificare l’interrelazione frae il reporting integrato. Siamo felici che il dibattito a così alto livello abbia prodotto stimoli importanti per gli operatori, per gli standard Setters e per le professioni contabili, per le quali le considerazioni svolte dal prof. Elbano de Nuccio sul Management Commentary hanno aperto una discussione moltoPer il segretario generale di O.I.B.R.“avere l’intera leadership della Fondazione IFRS e una grande partecipazione alla Conferenza di Milano è stata una importante dimostrazione che l’Italia può giocare un ruolo di primo piano a livello internazionale nel mondo del reporting. La Fondazione OIBR assieme al Consiglio nazionale deiè lieta di avere co-organizzato con la Fondazione IFRS questo significativo evento”.La Fondazione IFRS è un'organizzazione internazionaleistituita per sviluppare standard di contabilità e divulgazione della sostenibilità di alta qualità, comprensibili, applicabili e accettati a livello globale. I suoi standard sono sviluppati dai suoi due organismi di definizione degli standard, l'International Accounting Standards Board (IASB) e l'International Sustainability Standards Board (ISSB).– Sustainability, Non-Financial e Integrated Reporting (O.I.B.R.) è l’organismo dedicato in Italia alle tematiche connesse alla rendicontazione e disclosure delle informazioni e delle misure (KPIs) legate a sostenibilità/ESG/climate change, dichiarazione non-finanziaria (DNF), intangibili e capitale intellettuale, e integrated reporting e governance (‘integrated thinking’).