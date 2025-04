Svas Biosana, CdA approva bilancio e dividendo. Perillo: "Guardiamo al futuro con fiducia"

Svas Biosana

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 da sottoporre all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà il giorno 20 maggio 2025 in prima convocazione e, occorrendo, in data 21 maggio 2025 in seconda convocazione.di Svas Biosana: “per il nostro Gruppo. In un contesto sanitario tornato finalmente a pieno regime, abbiamo continuato a investire in innovazione, efficienza produttiva e crescita internazionale. I risultati raggiunti, i migliori di sempre in termini di redditività, premiano il lavoro svolto da tutta la nostra squadra e la nostra capacità di adattarci con prontezza alle dinamiche del mercato. L’acquisizione di due nuove realtà in Est Europa rafforza ulteriormente la nostra presenza internazionale e testimonia la volontà di SVAS di crescere in modo sostenibile, puntando su qualità, specializzazione e servizio., consapevoli del ruolo sempre più strategico che siamo chiamati a svolgere nel settore della salute.”della gestione caratteristica al 31 dicembre 2024 sono pari a Euro 120,3 milioni con un incremento del +1,7% YoY rispetto a Euro 118,3 milioni al 31 dicembre 2023. L’ EBITDA (Margine Operativo Lordo), ammonta a Euro 15,3 milioni, in aumento del 7,4% rispetto a Euro 14,2 milioni al 31 dicembre 2023, con un EBITDA margin del 12,7% sui ricavi.L’(Risultato Operativo) si attesta a Euro 9,8 milioni, in aumento del 14,4% (rispetto a Euro 8,6 milioni al 31 dicembre 2023) con un EBIT margin dell’8,1% sui ricavi. L’è positivo per Euro 5,9 milioni (in aumento del 14,6% rispetto a Euro 5,1 milioni del 2023).Laè cash negative per Euro 26,8 milioni, in miglioramento rispetto alla PFN cash negative di Euro 27 milioni al 30 giugno 2024.In relazione ai risultati conseguiti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’utile di Euro 1.138.146 come segue: quanto ad Euro 56.907 a riserva legale; e per il rimanente a dividendo unitamente ad una quota della Riserva Straordinaria, distribuendo un dividendo ordinario lordo pari ad Euro 0,25 per ciascuna azione che risulterà in circolazione alla data di stacco cedola (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio a tale data).. Quanto alla evoluzione prevedibile della gestione, la Società conferma la "volontà di proseguire nel percorso di crescita, sia sul fronte commerciale sia su quello industriale".