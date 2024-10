Energia, i fondi di investimento avranno un ruolo cruciale nella transizione in Italia

(Teleborsa) - Cresce l'interesse dei fondi di investimento nel. La transizione ecologica e gli obiettivi globali di decarbonizzazione stanno accelerando la trasformazione del panorama energetico e i fondi di investimento "sono oggi una leva fondamentale per guidare il cambiamento e acquisire un ruolo centrale nel settore". È quanto è emerso dal primo rapporto "" di Bain & Company Italia che ha messo in evidenza che in Italia sono attualmente attivi 60 fondi, che gestiscono oltre 100 portfolio company attive nel settore.A giugno 2024 questi fondi generavano uncomplessivo di oltre 3,7 miliardi di euro, pari a circa l’8% dell’EBITDA totale del settore. Di questi, 2 miliardi di euro derivano direttamente dalle partecipazioni dei fondi di investimento.Il rapporto definisce "significativa" la: il 55% delle società partecipate opera nel settore delle, contribuendo per oltre il 45% all’EBITDA totale. I settorirappresentano ciascuno il 10% delle partecipazioni, con un impatto significativo sull'EBITDA (11% e 3% rispettivamente). Le reti, pur rappresentando solo il 5% delle partecipazioni, generano il 17% dell'EBITDA, a testimonianza della loro rilevanza strategica. Il restante 20% delle partecipazioni è distribuito tra settori in crescita come idrico, illuminazione pubblica, downstream ed efficienza energetica, con un forte potenziale di sviluppo.Il 30% dei fondi analizzati vanta unsuperiore ai 10 milioni di euro, con una tenure media delle portfolio company di 5 anni. Questo scenario suggerisce potenziali operazioni di exit nei prossimi 18-24 mesi, in un contesto di mercato sempre più dinamico."L’attuale posizionamento dei fondi e il contesto di mercato - ha suggerito il rapporto - richiedono un ripensamento delledi investimento lungo tre direttrici principali: disegnare un piano di creazione del valore come acceleratore della transizione, assegnando agli investitori finanziari un ruolo centrale nel sostenere l'innovazione nel settore energetico italiano; identificare nuove opportunità di investimento in settori emergenti e ottimizzare i modelli di business e le performance degli asset attualmente in portafoglio"."Ottimizzare la performance non è più sufficiente”, ha spiegato, SEMEA Regional Managing Partner di Bain & Company -. Occorre ripensare il modello di business alla luce delle recenti trasformazioni del settore energetico. La volatilità dei prezzi, le sfide della catena di fornitura e le nuove regolamentazioni richiedono un approccio integrato e una gestione equilibrata, attraverso un piano di creazione di valore dedicato alla generazione da fonti rinnovabili".Il rapporto ha infine segnalato che il, in particolare del gas - soprattutto in relazione all'elettrificazione e allo sviluppo dell'idrogeno - rappresenta un altro ambito strategico. Nei prossimi 18-24 mesi, moltidiventeranno appetibili per nuovi investitori, rendendo essenziale una chiara visione strategica. Infine, settori emergenti come Carbon Capture and Storage (CCS), mobilità elettrica e bio-fuel offrono significative opportunità di investimento, fondamentali per la decarbonizzazione.