Forvia, vendite in calo nel terzo trimestre zavorrate dalla Cina

Forvia

(Teleborsa) -, il produttore europeo di componenti per auto nato dall'acquisizione da parte di Faurecia della rivale tedesca Hella, ha registrato2024 pari a 6,53 miliardi di euro, in, mentre le vendite cinesi sono diminuite del 13,5%."L'incertezza rimane elevata nel mercato europeo, influenzato da un rallentamento dell'elettrificazione e dalle preoccupazioni relative alla regolamentazione CAFE, mentre il mercato nordamericano soffre di un elevato livello di inventari di auto - ha commentato il- In entrambe le regioni, abbiamo superato la produzione automobilistica locale"."In, al contrario e come previsto, abbiamonell'ultimo trimestre, a causa dell'evoluzione del mix di clienti e delle procedure operative standard ritardate dal 2024 al 2025 - ha spiegato - In un mercato cinese che dovrebbe crescere nel 2025, confermiamo che dovremmo riprendere a superare la produzione automobilistica nel paese di almeno300 punti base"."L'firmata nell'ultimo trimestre porta a oltre 20 miliardi di euro l'importo cumulato dall'inizio dell'anno, con un mix ben bilanciato di clienti e aree geografiche, e l'Asia che rappresenta circa il 36% di tale importo - ha detto il CEO - Mentre perseguiamo il nostro approccio selettivo all'acquisizione ordini,".