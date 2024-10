Pirelli, Tronchetti: "Nostre tecnologie si stanno affermando in tutto il mondo. Confermiamo nostri obiettivi"

Pirelli

(Teleborsa) - "Pirelli continua, in un mercato difficile, ad andare bene. Le nostre tecnologie si stanno affermando in tutto il mondo. Abbiamo una buona squadra, dei buoni prodotti e". Lo ha detto, vicepresidente esecutivo di, a margine dell'assemblea generale di Assolombarda.Secondo il top manager la governance UE non permette di essere competitivi. "Bisogna superare l'unanimità. La governance dell'Europa di oggi non permette all'Europa di essere competitiva". Per Tronchetti "la nostra competizione è per aree geografiche, con gli Stati Uniti e con la Cina. Ovvio che ci sono diversi gradi di competizione, ma per poteri processi decisionali non possono essere all'unanimità e bisogna avere l'Europa comeo come controllore del mercato interno"."Questa Europa, ha concluso Tronchetti, non è più adatta a rendere competitivi i vari paesi europei".