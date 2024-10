Affitti breve, Ministero del Turismo sposta al 1° gennaio termine ultimo per munirsi del CIN

(Teleborsa) - È stato spostato al primo gennaio 2025 il termine entro cui i proprietari didestinati asono tenuti a munirsi del(CIN). L'annuncio è arrivato dal Ministero del Turismo che con un avviso ha fatto sapere che il termine è stato prorogato "in considerazione della precipua finalità della(BDSR), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l’obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci"."L’individuazione di un termine unico – ha spiegato il Ministero – è finalizzata altresì a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari die di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del CIN"."Per garantire una transizione più efficace e supportare le imprese nel passaggio alle nuove disposizioni – ha dichiarato la Ministra- il ministero ha prorogato i termini per l'adeguamento fino a gennaio 2025, anche al fine di evitare di incorre in sanzioni come previsto dalla riforma. Ancora una volta questo Governo porta avanti le proprie azioni ascoltando il settore e venendo incontro alle sue esigenze".