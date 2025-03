Confcommercio, consumi in ripresa e qualche schiarita ma si lotta per PIL a +0,8%

(Teleborsa) - La questione deirischia di catalizzare l'attenzione, maritiene che le attuali, poiché numeri rivelano chedi una guerra commerciale è: nel 2023, l'export UE di beni verso gli USA è stato pari a 504 miliardi di euro e le importazioni a 347 miliardi con un saldo di 157 miliardi a favore dell’UE, mentre le esportazioni di servizi dall'UE verso gli USA valevano 319 miliardi e le importazioni 427 miliardi con un saldo di 108 a favore degli Stati Uniti. Quindi, ilsarebbe didi dollari, pari alloIn un quadro congiunturale non troppo lontano da quello attuale, quindi Confcommercio segnala che glidei primi due mesi dell’anno sonouna. In questo scenariopermangonose si considerano i dati destagionalizzati (+0,2% e +0,1% rispettivamente a gennaio e febbraio) mentre evidenziano due segni meno (febbraio -0,9%) nella serie grezza.Al di là dei dettagli tecnici, appare ancoradel maggior. Nei primi due mesi dell’anno, ilai consumi deriva dalla fruizione dele dal: servizi e beni ricreativi, alberghi e ristoranti, trasporti aerei e telecomunicazioni sono in aumento, anche sensibile.appaiono in. Vestiario e calzature assumono una posizione intermedia tra questi estremi.L'ultima previsione di Confcommercio per febbraio si posizionava al 2%, contro un dato effettivo di 1,6%, in rialzo marginale a marzo (1,7%). Il tema degliè centrale, ma non si intravedono soluzioni facili a breve termine., il recenteindustriale, il buon andamento del, dell’inflazione e dei, costituiscono ancora iattraverso la ripresa dei consumi.