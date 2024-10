Professioni, Matteo De Lise confermato alla presidenza di AIECC

(Teleborsa) -- Associazione Italiana Esperti della Composizione della Crisi, in occasione dell’Assemblea sociale che si è svolta a Roma,qualeNominati i: vicepresidente, tesoriere, consiglieri. Il Revisore unico sarà, il presidente del Comitato Scientifico, il coordinatore del Comitato Scientifico"Nel prossimo triennio di lavoro proveremo a mettere le nostre esperienze pratiche al servizio della politica dei professionisti e delle imprese: siamo convinti che il risanamento economico e aziendale delle aziende passi dallo studio e dalla competenza", ha commentato De Lise, aggiungendo "lo strumento della Composizione negoziata, così come tutto quanto previsto nel correttivo ter del Codice della crisi, è in continua evoluzione pertanto va costantemente corretto per essere reso sempre più efficace".Ilin programma del nuovo Direttivo sarà il, in programma i, al quale parteciperanno, in qualità di relatori, magistrati, professori e massimi esperti in materia.