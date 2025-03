Racing Force, utile adjusted 2024 sale a 5,9 milioni. Dividendo di 0,09 euro

Racing Force

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 65,7 milioni di euro, in crescita rispetto all'esercizio precedente (+4,8%). L'è pari a 10,5 milioni di euro (EBITDA margin 16,0%), contro 9,6 milioni di euro nell'esercizio 2023 (EBITDA margin 15,4%). Ilè pari a 5,9 milioni di euro (9,0% dei Ricavi), in crescita del 22,8% rispetto a 4,8 milioni di euro (7,7% dei Ricavi) nel 2023, grazie all'incremento dell'EBIT ed al saldo positivo della gestione finanziaria.Ilè stato di 7,6 milioni di euro, con una cash conversion pari al 72%, contro 1 milione di euro nell'esercizio 2023 (cash conversion pari al 10,2%). Ladi Gruppo passa da 3,2 milioni di euro a fine 2023 a un saldo di 0,1 milioni di euro al 31 dicembre 2024."Il bilancio del 2024 evidenzia, grazie alla crescita del core business e della marginalità del Gruppo, unite ad una forte generazione di cassa derivante dalla gestione operativa - ha commentato l'- Questi risultati sono stati ottenuti in un contesto macroeconomico caratterizzato da incertezze e forti tensioni geopolitiche, durante un periodo in cui il Gruppo ha concentrato risorse in investimenti significativi, che si completeranno, come previsto, entro l'autunno 2025. Ila livello globale conferma la fiducia nelle nostre prospettive di crescita nel settore motorsport anche per la stagione in corso, che sarà influenzata dall'introduzione delle nuove normative sui caschi così come dai recenti accordi commerciali annunciati".Il CdA ha proposto di distribuireper un massimale di 2.465.040 euro, pari a 0,09 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione, con data di stacco il 12 maggio 2025, data di legittimazione a percepire il dividendo il 13 maggio 2025 e data di pagamento del dividendo il 14 maggio 2025.