RTX migliora le previsioni 2024 per vendite e utili

RTX

(Teleborsa) -(ex Raytheon Technologies), colosso statunitense del settore dell'aeronautica e della difesa, ha chiuso ildel 2024 conrettificate di 20,1 miliardi di dollari, in aumento del 6% rispetto all'anno precedente e dell'8% in modo organico escludendo la cessione del business Cybersecurity, Intelligence and Services. L'è stato di 1,45 dollari, in aumento del 16% rispetto all'anno precedente. Il backlog ammonta a 221 miliardi di dollari, inclusi 131 miliardi di dollari commerciali e 90 miliardi di dollari di difesa."RTX ha registratodi crescita delle vendite organiche, espansione del margine di segmento rettificato e free cash flow - ha affermato il- La domanda nel nostro portafoglio, in particolare nel settore aftermarket commerciale e della difesa, rimane solida e ci dà la sicurezza di aumentare nuovamente le nostre previsioni per l'intero anno per le vendite rettificate e l'EPS rettificato."Con un backlog record di 221 miliardi di dollari, ci concentriamo sull'per guidare le migliori prestazioni della categoria, fornire ai nostri clienti e creare valore a lungo termine per gli azionisti", ha aggiunto.RTX ora: vendite rettificate di 79,25-79,75 miliardi di dollari, in aumento rispetto a 78,75-79,5 miliardi; EPS rettificato di 5,50-5,58 dollari, in aumento rispetto a 5,35-5,45 dollari.