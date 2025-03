Rheinmetall raddoppia l'utile operativo nel 2024. Prevede crescita risultati con riarmo UE

Rheinmetall

(Teleborsa) -, società tedesca della difesa, ha chiuso l'esercizio 2024 conin aumento del 36% a 9,75 miliardi ed unin salita del 61% a 1,47 miliardi. L'si attesta a 808 milioni (+38%). Il CdA proporrà un dividendo di 8,10 euro per azione, rispetto ai 5,70 euro dell'anno precedente.Sulla scia dell’incremento delle spese per la difesa in Europa, Rheinmetall prevede, per quest'anno, un aumento delle vendite e del profitto operativo. In particolare, indica una crescita dei ricavi del 25%-30% e un margine operativo di circa il 15,5%. Il business della difesa dovrebbe registrare un’espansione delle vendite fino al 40%."È iniziata una nuova era di riarmo in Europa", ha detto il CEO del gruppo Armin Papperger, sottolineando che questo comporterà per il gruppo "prospettive di crescita per i prossimi anni che non abbiamo mai visto prima".Il titolosi muove decisamente positivo e tratta in rialzo del 5,50%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,51%, rispetto a +1,64% dell').L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.272,8 Euro. Primo supporto visto a 1.150,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.083,2.