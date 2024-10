Amazon, Italia: investiti più di 20 miliardi di euro, oltre 4 miliardi di euro solo nel 2023

(Teleborsa) -ha annunciato oggi ievidenziando un investimento di, che porta agli investimenti totali dal 2010, anno del suo ingresso nel Paese. Questo include spese in conto capitale e operative, come infrastrutture, centri logistici, stipendi e investimenti in cloud.Un recente studio diposiziona. "Amazon ribadisce il suo impegno per l'Italia. Continuiamo a destinare risorse significative e una partecipazione attiva alla vita economica del Paese rappresentandoDal nostro arrivo abbiamo investito più di 20 miliardi di euro, di cui oltre 4 miliardi solo nel 2023. Siamo decisi a svolgere un ruolo attivo nel processo di innovazione del Paese, offrendo soluzioni all'avanguardia e sostenibili che possano generare valore aggiunto per le comunità in cui operiamo. Siamo consapevolie siamo pronti ad affrontare la sfida con determinazione e spirito di collaborazione. Solo unendo le forze e lavorando come sistema Paese, saremo in grado di supportare e continuare a far eccellere l'Italia, culla di creatività e saper fare unico al mondo, sia a livello nazionale che internazionale", ha dichiaratoAmazon ha raggiunto circaSecondo TEHA, l’azienda si è posizionata. Inoltre, grazie agli effetti indiretti degli investimenti, nel 2023 sono stati creati più di 46.000 nuovi posti di lavoro in settori come logistica e costruzioni, con un totale di oltre 100.000 posti creati includendo l’indotto delle PMI italiane che utilizzano i servizi Amazon.Ad oggi,tra cui centri logistici e sedi corporate. Tra le recenti aperture si evidenzia il centro di approvvigionamento di Alessandria, inaugurato nel 2023, cheNel 2025 è prevista l’apertura dell’undicesimo centro di distribuzione a Jesi (Ancona), con un iL’Italia ospita uno dei centri più avanzati per la robotica di Amazon,Questo centro è responsabile di oltre 1.000 innovazioni nella rete logistica europea e ha visto un investimento di 700 milioni di euro negli ultimi cinque anni. Inoltre, l'Italia sarà il primo Paese dell'UE a sperimentare le consegne commerciali tramite droni, offrendo un servizio innovativo ai clienti.Amazon continua a sostenere le infrastrutture pubbliche italiane con il pagamento di imposte dirette e indirette. Nel 2023, iDi questi, 344 milioni derivano da imposte dirette, mentre oltre 1 miliardo è stato versato tramite imposte indirette, come l'IVA.Le evidenze sugli investimenti e il contributo fiscale complessivo di Amazon in Italia sono la misura dell’impegno dell’azienda a creare con costanza un impatto positivo nei territori in cui opera.