Arcaplanet, S&P pone rating "B" in CreditWatch Positive

(Teleborsa) -ha posto il rating "B" sue sui suoi titoli senior garantiti da 550 milioni di euro in "", riflettendo la probabilità che aumenterà il rating di un livello.Il posizionamento su CreditWatch Positive segue l'annuncio che il rivenditore tedesco di prodotti per la cura degli animali domestici Fressnapf ha lanciato un'. Il 21 ottobre 2024, Fressnapf ha annunciato l'emissione di 800 milioni di euro di titoli senior non garantiti e un RCF non garantito da 300 milioni di euro per finanziare la pianificata acquisizione della restante quota del 67% in Arcaplanet da Cinven e dal management di Arcaplanet . L'acquisizione è in attesa dell'autorizzazione antitrust dell'UE, ma dovrebbe concludersi entro la fine del 2024.L'acquisizione di successo di Arcaplanet da parte di Fressnapf e la nuova struttura azionaria e della politica finanziaria sono fattori chiave per un upgrade. Questo perché S&P prevede unadopo la transazione. La leva finanziaria rettificata potrebbe rimanere al di sotto di 5x nei prossimi 24 mesi, dopo aver osservato una solida riduzione dell'indebitamento dall'acquisizione della società da Cinven, quando la leva finanziaria rettificata era di circa 6,5x.Arcaplanet continuerà a gestire la sua attività sotto il suo brand e rappresenterà un contributore chiave per il gruppo Fressnapf, rappresentando circa ildel gruppo.