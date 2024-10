Codice contratti, correttivo "promuove l'eccellenza professionale e progettuale"

(Teleborsa) - Il, nell'ultima riunione tenutasi lunedì scorso,ha approvato fra le altre cose il, raggiungendo un traguardo significativo per il settore dellepiù rilevanti, infatti, si segnala lai contratti pubblici, fondamentale per garantire la qualità della prestazione professionale e della progettazione. Il governo si è impegnato nel promuovere un quadro normativo che incentivi la professionalità e la competitivitànelle procedure di affidamento, Con l’obiettivo di tutelare sia la collettività che la committenza, si è quindi stabilito unnegli affidamenti diretti, salvaguardando così il valore del lavoro svolto. Nelledi importo pari o, la soglia delrimarrà sostanzialmente, mantenendo un equilibrio che evita distorsioni nel mercato, mediante l’introduzione di appositi meccanismi, che, tra l’altro, premiano l’offerta tecnica rispetto a quella economica.inserite nel decreto, emerge la, nell’affidamento dei servizi tecnici, di, quali requisiti di capacità tecnica e professionale,, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara. A ciò si accompagna latramite una copertura assicurativa o, in alternativa, mediante un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto.Degno di attenzione è, poi, ildella pubblica amministrazione., uno strumento fondamentale nella gestione delle opere pubbliche e nell’intercettazione di capitali privati e sul quale - affermano i consigli nazionali degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geologi e degli ingegneri - "" in quanto "si tratta di un aspetto sovente sottovalutato, ma che costituisce unpubbliche. Di pari rilevanza l’aver definito, con specifico allegato, le procedure di revisione dei prezzi, per evitare applicazioni anomale e disomogenee, nonché contenzioso, come avvenuto con le recenti norme emergenziali"., invece - si afferma - l’introduzione obbligatoria delche talvolta porta a esecuzioni affrettate di singole lavorazioni o dell’intero appalto, e la mancata stretta all’applicazione del subappalto a cascata. Così comedelle proposte per rendere iquale strumento d’eccellenza per promuovere una valutazione più approfondita e ponderata delle proposte progettuali"."Lavenutasi a creare rappresenta - concludono i consigli nazionali - un esempio di come il lavoro di squadra possa portare a risultati concreti e vantaggiosi per l’intera collettività. Per questo èattivamente per garantire che le riforme siano in grado di promuovere un cambiamento che non solo risponde alle necessità immediate, ma crei un sistema di progettazione e affidamento sempre più trasparente e orientato alla qualità, a beneficio dell’intero Paese".