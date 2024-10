Fondimpresa, presentato l'avviso per la formazione in Paesi Terzi

(Teleborsa) -e per favorire l'ingresso in Italia di una immigrazione di qualità, riducendo il mismatch di competenze fra domanda e offerta di lavoro. E' l'obiettivo dell'- "Interventi sperimentali per l’implementazione di programmi di formazione professionale e civico linguistica in Paesi terzi", presentato questa mattina a Roma da, il principale fondo paritetico italiano realizzato da Confindustria e sindacati (Cgil, Cisl e Uil), che conta ben 200 mila imprese e oltre 5 milioni di lavoratori aderenti.nasce dal Testo unico sull'immigrazione (decreto 20/2023) che ha aperto alla possibilità di, per poi favoriree con regolare visto di lavoro, per poter essere assunti oltre le quote previste dal decreto flussi.L'avviso 4/2024 ha i realtà una duplice aspirazione:, soprattutto per le competenze tecnico-professionali, e facilitaredei nuovi lavoratori provenienti dall'estero."Tutta la nostra attività è volta a colmare questo mismatch ed a ridurre quel gap di formazione e di competenze di cui il Paese ha bisogno per affrontare le duplici transizioni digitale ed ecologica", sottolinea il presidente di Fondimpresa,, aggiungendo "oggi presentiamo un avviso innovativo, perché si rivolge alle aziende che desiderano formare lavoratori in Paesi Terzi, per venire incontro ad un deficit di manodopera e sviluppare una immigrazione di qualità"."Un duplice obiettivo: da una parte sociale, ma anche economico e di inclusione, al quale noi guardiamo con molta attenzione", ha concluso Regina."La formazione è sempre la prima politica attiva, è quella che annulla le asimmetrie, avendo una formazione congiunta sicuramente partiamo già con il piede giusto", commenta, Direttore Politiche Attive Ministero del Lavoro.Il programma prevede l'adesione di un numero minimo di partecipanti ad un, che può arrivare sino a 320 ore, comprendente l'apprendimento della lingua italiana, l'educazione civica, basi di diritto del lavoro e si salute e sicurezza sul lavoro, oltre ad insegnamenti tecnici specifici per il profilo richiesto.dovranno essere presentati"Manca la manodopera ed è fondamentale formare lavoratori sulla lingua italiana con competenze che vadano a colmare il mismatch percepito", ricorda, vicepresidente di Fondimpresa.