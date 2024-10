GE Vernova, ricavi 3° trimestre in crescita ma utile operativo sotto le attese

GE Vernova

(Teleborsa) -, produttore statunitense di apparecchiature elettriche attivo nei segmenti Power, Wind ed Electrification, ha chiuso ildel 2024 conpari a 9,4 miliardi di dollari, aumentati del 17% in modo organico, spinti dalla crescita dei servizi del +28% in modo organico, con forza in tutti i segmenti e crescita delle attrezzature in Power ed Electrification.di 8,9 miliardi di dollari sono aumentati dell'8%, del +10% in modo organico, con crescita in attrezzature e servizi e prezzi positivi continui in tutti e tre i segmenti. L'è stato di 243 milioni di dollari, in crescita rispetto ai 205 milioni di un anno fa ma inferiori ai 276 milioni attesi dal mercato. Laè stata di 99 milioni di euro, in miglioramento dal rosso di 185 milioni di un anno fa."GE Vernova ha avuto, con ordini a due cifre e una continua crescita dei ricavi con forza dei servizi in tutti i segmenti, significativa espansione del margine in Power and Electrification e sostanziale generazione di cassa", ha affermato il