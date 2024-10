ICOP, successo per primo progetto con nuova macchina in corso di brevetto

ICOP

(Teleborsa) -, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, ha annunciato ilcapace di percorrere pendenze fino al 22% anche nella configurazioni a conci (contro il 4% realizzabile con le soluzioni esistenti) nel progetto di rifacimento del metanodotto Recanati-Chieti.Il tunnel, lungo 1389 metri, è situato in una zona caratterizzata da terreni argillosi difficili e presenta una geometria complessa con elevate pendenze e curve plano-altimetriche. Per affrontare queste sfide,hanno implementato per la prima volta una soluzione innovativa chiamata Evolute Pipe-Jacking, una tecnologia ibrida che combina i vantaggi del Pipe-Jacking tradizionale e del segmental lining.Il progetto, che ha una durata complessiva di circa tre anni, ha previsto circa otto mesi per la realizzazione del microtunnel. Questa soluzione tecnica avanzata, in corso di brevetto, ha "già dimostrato ottimi risultati in termini di affidabilità e precisione", si legge in una nota. L'per la nuova macchina in brevetto è stato di circa"La macchina ha rappresentato un'innovazione strategica, e ha già generato un ritorno economico positivo fin dal primo utilizzo - ha commentato l'- I risultati ottenutie la capacità di ICOP di coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità finanziaria, garantendo solidi margini senza influire sui costi complessivi del progetto".