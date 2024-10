ISCC Fintech, CdA approva cessione di portafoglio NPL da 3,9 milioni di euro

ISCC Fintech

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Integrated System Credit Consulting Fintech (), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato unapresentata da un importante operatore finanziario italiano, relativa all'composto da crediti consolidati in decreti ingiuntivi già emessi tutti regolarmente notificati e non opposti, per un GBV complessivo, alla data di cut-off del 1 ottobre 2024, di circa 3,9 milioni di euro, per un"L'operazione, che prevediamo di perfezionare nelle prossime settimane, al termine delle consuete attività di due diligence, rientra nell'ambito di un più ampio progetto strategico e da seguito al programma di cessione di portafogli valorizzati, iniziato nel primo semestre dell'anno - commenta l'- Tale operazione ci rende pienamente soddisfatti poiché ben evidenzia la capacità della società di perseguire gli obiettivi tramite le programmate attività di ottimizzazione e cessione di sezioni di portafoglio, in parallelo alle operatività caratteristiche che proseguono in crescita, come già attestato dagli ultimi dati della Relazione finanziaria semestrale 2024".