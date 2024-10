Prospettive del mercato Entertainment & Media in Italia: crescita fino al 2028

(Teleborsa) - Secondo lo studio "", il mercato italiano dell'(E&M) è destinato a raggiungere un, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 3,1% dal 2023. Nel 2023, nonostante le difficili condizioni macroeconomiche globali, il settore ha registrato una crescita del 3,7%, raggiungendo unLa spesa dei consumatori, una delle componenti principali del mercato, aumenterà, raggiungendoTra i segmenti che maggiormente contribuiranno a questa crescita figurano ile il settore delle Scommesse e giochi online, che rappresenteranno rispettivamente il 16% e il 12,6% della spesa complessiva.Anche i ricavi pubblicitari sono destinati a crescere in modo significativo, con un CAGR del 4,7% tra il 2023 e il 2028. Partendo da 12 miliardi di euro nel 2023, icon il segmento Video che avrà un ruolo centrale, rappresentando oltre il 31% dei ricavi totali da pubblicità.Lo studio PwC analizza, tra cui cinema, musica, radio e podcast, TV lineare e OTT, videogiochi, pubblicità online e Out-of-Home (OOH), nonché nuove tecnologie emergenti come l'Il report mette in evidenza l'importanza della componente digitale, che già nel 2023 rappresentava l’84% dei ricavi totali del mercato e che continuerà a crescere con un CAGR del 4,6% fino al 2028.Nel 2023,nonostante un contesto globale caratterizzato da sfide macroeconomiche, tra cui l’aumento dell’inflazione e l’instabilità internazionale. Nei prossimi anni, il settore E&M in Italia continuerà a crescere a un ritmo più sostenuto rispetto al PIL reale, che è previsto aumentare di circa l'1% annuo fino al 2028. Questo dimostra come il settore stia assumendo uncon una crescita che supererà mediamente il 2% annuo.La spesaraggiungendo i 38,1 miliardi di euro, con una forte spinta derivante da eventi live come cinema e concerti. In particolare, il cinema è stato uno dei segmenti più in crescita, con un aumento dei ricavi del 61,6% nel 2023, grazie a una ripresa del settore cinematografico italiano e una forte offerta di film internazionali.osserva: "Nel 2028 il mercato E&M italiano varrà 58,4 miliardi di euro con un CAGR 23-28 del +3,1% a fronte di un mercato Globale con un CAGR 23-28 del +3,9%. Il mercato E&M italiano è un mercato locale influenzato da, che esprime il suo massimo valore mettendo in contatto culture, interessi, informazione. Chi opera in questo mercato, da una parte è impegnato nel catturare l’attenzione degli utenti con offerte commerciali che riflettano il desiderio di consumo, dall’altra è impegnato nel proporre contenuti, offerte e strumenti in grado di far evolvere ulteriormente il mercato e le abitudini".Lacontinua a giocare un ruolo chiave nell’evoluzione del mercato E&M. Secondo PwC, nei prossimi anni saranno essenziali investimenti strategici in ambiti come l'Intelligenza Artificiale, la realtà virtuale e aumentata, e l’innovazione dei modelli di business digitali. Le aziendegarantendo un'esperienza di consumo sempre più coinvolgente e personalizzata per un pubblico in continua evoluzione.In particolare, gli investimenti in, poiché permetteranno di ottimizzare i processi produttivi, migliorare l’efficienza dei costi e creare contenuti sempre più mirati e innovativi. Tuttavia, occorrerà prestare attenzione anche alle regolamentazioni in materia di tecnologie avanzate, che potrebbero influenzare il settore in modo significativo, specialmente in ambiti come la disinformazione e la privacy.Uno dei segmenti più dinamici e in crescita è quello delle scommesse e dei. Nel 2023, il mercato ha generato ricavi per €4,8 miliardi e continuerà a espandersi con un CAGR del 10,9%, raggiungendo gli 8 miliardi di euro entro il 2028. Le scommesse sportive e i casinò online rappresentano le principali componenti di questo mercato, con le scommesse che cresceranno a un ritmo del 12,4% annuo fino al 2028. Anche il settore dei casinò online manterrà una crescita robusta, con un CAGR del 10,4%, contribuendo in modo significativo alla crescita complessiva del mercato.commenta: "Il mercato delle scommesse e dei giochi online continuerà il proprio trend di crescita con CAGR 23-28 rispettivamente delIn un contesto le cui dinamiche risultano fortemente influenzate dalle regolamentazioni e dagli sviluppi tecnologici, gli operatori si fronteggeranno nella sfida di offrire esperienze digitali di alto livello per un numero di utenti sempre più elevato e mobile-oriented. In tal senso, le esperienze di trasformazione digitale osservate in altri comparti del settore E&M possonoper i player del mercato".